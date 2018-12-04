سببان وراء مساعي إنهاء حرب اليمن

أعلنت صحيفة أن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" أكدتا نيتهما المشاركة في محادثات السلام المزمع عقدها في السويد في الأسبوع الجاري.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن المجتمع الدولي تلقى هذا الخبر بارتياح.

ومن أهم المواضيع المطروحة على طاولة المناقشات خلال المحادثات المرتقبة اقتراح أمريكي يدعو إلى وضع ميناء حديدة تحت مراقبة طرف ثالث محايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطنة عمان قد تكون الطرف الثالث الذي يعهد إليه بهذه المهمة.

وعن أسباب إطلاق واشنطن ولندن نداء إلى الطرفين المتحاربين في اليمن لإلقاء السلاح وإنهاء الحرب في أسرع وقت قال الباحث ألكسندر فرولوف للصحيفة إن هناك سببين.

أولا، تواجه واشنطن ولندن مشاكل كثيرة في مجال السياسة الخارجية حتى أنهما لا تملكان قدرة ووقتا للتعامل مع مشكلة أخرى.

© AP Photo / Nariman El-Mofty مسلحون في اليمن

ثانيا، يرى كل من دونالد ترامب وتيريزا ماي ضرورة احتواء موجة الانتقادات الآتية من المعارضة التي تجد علاقاتهما مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وثيقة إلى حد غير جائز.