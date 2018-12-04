بوش الأب يشعل معركة نسائية بين نائبة عراقية وكاتبة كويتية (صور)

شنت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، هجوما على الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، لترحمها على جورج بوش الأب وتعزية شعبها بوفاته.

وأشارت نصيف إلى أن بعض الأصوات الكويتية مازالت تتعامل بجهل وسذاجة مع قضية (الغزو والتحرير) بشكل يهين الشعب الكويتي.

ونشرت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، السبت الماضي، تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب جاء فيها: "الله يعظم أجر الكويت في بطل التحرير الراحل جورج بوش".

الله يعظم أجر الكويت في بطل التحرير الراحل #جورج_بوش 🙏🏻 pic.twitter.com/950AIZKZwE — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 1, 2018

وقالت النائبة نصيف في بيان: "إن تعزية المدعوة فجر السعيد لشعبها بوفاة بوش الأب (المحرر) لا تسيء إلينا كعراقيين لا من قريب ولا من بعيد، فبإمكان هذه الذليلة أن تمسح أرضية منزل بوش أو تعمل خادمة أو عاملة متطوعة في مزرعته، فالأمر لا يعنينا بقدر ما هو إساءة وإهانة لشعبها وتقزيم له، إلى درجة تجعلنا نستغرب من هذا الكم الهائل من الجهل والسذاجة لدى هذه الكويتية التي يفترض أنها إعلامية ".وفقا لموقع "العراق نت".

في اخوه #عراقيين زعلانين إني انعي الراحل العظيم #جورج_بورش.. ياخوي ترا هذا قائد قوات التحرك العالمي لتحرير #بلادي #الكويت ممن غزاها واحتلها وشردنا سبع شهور لاجئين بلا وطن… وتقديره بقلبونا… إنت مختلف معاه هذا أمر يخصك.. انتقده وصدقني لن اعترض في صفحتك انت حر بمد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 1, 2018

وأضافت نصيف: "كما نستغرب أيضا من موقف بعض العراقيين تجاه ربيبة المخابرات الإسرائيلية فجر السعيد، إذ كيف يوافق أي سياسي أو مثقف عراقي أن يستقبلها أو يزورها؟ عار على من يسمح بدخولها العراق وعار على من يجعل هذه الملقبة بـ (بازوفت العرب) ضمن الكروبات العراقية ويتملق لها".