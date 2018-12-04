الإمارات تستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

استقبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى الإماراتي وحاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي.

© Sputnik . Egyptian Ministry of Foreign Affairs سامح شكري يبحث مع مجدي يعقوب نقل الخبرات المصرية إلى أفريقيا

ووفقا لما نشرته " وام "، رحب حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف الإمارة، وتبادل معه الأحاديث الودية حول العديد من الموضوعات العلمية والبحثية الطبية.

وأثنى حاكم الشارقة على جهود الدكتور مجدي يعقوب في نقل خبراته إلى وطنه وتقديم مساهماته العلمية والإنسانية عبر مركزه المتخصص لعمليات القلب في مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية.

وأكد سلطان بن محمد للضيف، دعمه للمركز ولمساعيه الإنسانية التي أقيم من أجلها.

من جانبه، تقدم مجدي يعقوب بالشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة على إتاحة فرصة اللقاء، مشيدا بدوره في دعم المشاريع البحثية والعلمية ودعم المبادرات الإنسانية بمختلف أشكالها.