الإمارات تستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

وأثنى حاكم الشارقة على جهود الدكتور مجدي يعقوب في نقل خبراته إلى وطنه وتقديم مساهماته العلمية والإنسانية عبر مركزه المتخصص لعمليات القلب في مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية.
وأكد سلطان بن محمد للضيف، دعمه للمركز ولمساعيه الإنسانية التي أقيم من أجلها.
من جانبه، تقدم مجدي يعقوب بالشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة على إتاحة فرصة اللقاء، مشيدا بدوره في دعم المشاريع البحثية والعلمية ودعم المبادرات الإنسانية بمختلف أشكالها.
صور | #حاكم_الشارقة يستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب.#وام pic.twitter.com/0OYqcXEwMW— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 4, 2018
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