بعد توجيهات ولي العهد... وفد نسائي سعودي يصل إلى البرلمان الأوروبي

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، ضم الوفد النسائي السعودي مجموعة من الطبيبات وسيدات أعمال ومتخصصات في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
فيديو | وفد نسائي سعودي يزور البرلمان الأوروبي#الإخبارية pic.twitter.com/Ej2g7RJfB9— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
وبحسب القناة السعودية، يأتي ذلك تنفيذا لخطة المملكة 2030 والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وتأتي تلك الخطوة ضمن خطوات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، من أجل تمكين المرأة السعودية ومنحها مزيدا من الحريات والتي كان أبرزها إلحاقها بالوظائف الدبلوماسية.
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