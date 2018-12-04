الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

استعرض العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

أفاد عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة التي رأسها الملك سلمان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، قرر الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان، مع إعداد مرسوم ملكي بذلك.

© REUTERS / Faisal Al Nasser تزامنا مع تحذير أمير الكويت من "حرب الكلمات السخيفة"... رسالة من الملك سلمان

وقرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

وشملت القرارات الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يناير 2019.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



يترأس جلسة #مجلس_الوزراء اليوم ويتخذ عدد من القرارات اهمها: pic.twitter.com/IMqnY1bTEL — صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 4, 2018

وصادق المجلس على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا ولمدة لا تتجاوز 28 سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز 30 سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.

كما شملت القرارات تعيينات وترقيات جديدة.