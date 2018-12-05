بعد وصول ممثلي "أنصار الله"... وفد "هادي" يتوجه للسويد من أجل محادثات السلام

أعلن مسؤول يمني أن وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في طريقه إلى السويد اليوم الأربعاء.

ويذهب الوفد إلى السويد من أجل المشاركة في محادثات السلام مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، حسب وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais طائرة كويتية تصل إلى صنعاء لنقل الوفد التفاوضي والمبعوث الأممي إلى السويد

ويمثل الوفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا من العاصمة السعودية الرياض.

وتعتبر المحادثات في السويد، الأولى من نوعها في عام 2016.

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" وصول وفد صنعاء التفاوضي، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية.

كان الوفد غادر صنعاء، مساء الثلاثاء، على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وسفير دولة الكويت لدى اليمن.