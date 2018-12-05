بعد وصول ممثلي "أنصار الله"... وفد "هادي" يتوجه للسويد من أجل محادثات السلام

ويذهب الوفد إلى السويد من أجل المشاركة في محادثات السلام مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، حسب وكالة "رويترز".
وتعتبر المحادثات في السويد، الأولى من نوعها في عام 2016.
أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" وصول وفد صنعاء التفاوضي، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية.
كان الوفد غادر صنعاء، مساء الثلاثاء، على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وسفير دولة الكويت لدى اليمن.
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