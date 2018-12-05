أمير قطر "سعيد" بما حدث

أعرب تميم بن حمد، أمير دولة قطر، عن سعادته بما يحدث في "المشهد القطري".

وزار الأمير معرض الدوحة الدولي للكتاب، وخلال زيارته أعرب عن سعادته بالمعرض "الذي يشغل مكانة أساسية في المشهد الثقافي القطري".

سعدت اليوم بزيارة معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يشغل مكانة أساسية في المشهد الثقافي القطري.

بالكتاب نبني المزيد من الوعي الفردي والجماعي ونتجاوز كشعوب أزمتنا الثقافية، وبتحويل القراءة الحرّة إلى أسلوب حياة نرتقي نحو الازدهار والنماء pic.twitter.com/YoROvq8ucT — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 4, 2018

ونشر الحساب الرسمي للأمير على موقع تويتر: "بالكتاب نبني المزيد من الوعي الفردي والجماعي ونتجاوز كشعوب أزمتنا الثقافية، وبتحويل القراءة الحرّة إلى أسلوب حياة نرتقي نحو الازدهار والنماء".