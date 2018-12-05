إيديكس 2018... مدرعة "فالكون" الإماراتية تكشر عن أنيابها

عرضت دولة الإمارات العديد من المنتجات العسكرية التي تصنعها محليا في معرض إيديكس 2018 في مصر، ومنها المدرعة فالكون المتعددة المهام.

وتتميز المدرعة فالكون بقدرتها على العمل في بيئات مختلفة وفي المناطق الوعرة، وتعمل المدرعة الإماراتية بمحرك ديزل قوته 385حصانا، ولها مخزن وقود مزدوج سعته 68 لتر.

ويصل طول المدرعة إلى 5.7متر، وعرضها 2.33 متر، والارتفاع 2.4 متر، وتم تجهيز المدرعة المخصص لنقل الجنود بسبعة مقاعد إضافة إلى مقعدي الطاقم.

وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر / كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائد من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.