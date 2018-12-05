إيديكس 2018... مدرعة "فالكون" الإماراتية تكشر عن أنيابها

وتتميز المدرعة فالكون بقدرتها على العمل في بيئات مختلفة وفي المناطق الوعرة، وتعمل المدرعة الإماراتية بمحرك ديزل قوته 385حصانا، ولها مخزن وقود مزدوج سعته 68 لتر.
وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر / كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.
ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائد من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.
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