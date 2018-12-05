مفاجأة "إيديكس 2018"...دولة عربية تعرض قمرة قيادة الطائرة "بي 250" (صناعة محلية)

شهد معرض "إيديكس 2018" المصري عروضا كثيرة من الأسلحة، عرضتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وعرضت الإمارات عدد من منتجاتها العسكرية التي يتم تصنيعها محليا، ومنها الطائرة "بي 250" متعددة المهام.

© Sputnik . ahmed abdelwahab إيديكس 2018... مدرعة "فالكون" الإماراتية تكشر عن أنيابها ويعرض الجناح الإماراتي نموذج قمرة قيادة مجهزة تحاكي قمرة قيادة الطائرة. وقال أحد العارضين التابع لشركة "كاليدس" الإماراتية المصنعة للطائرة، إن الطائرة "بي 250" صناعة إماراتية كاملة، بداية من المعدات والتكاليف حتى التصنيع.

ولفت إلى أن هيكل الطائرة مصنوع من ألياف الكربون، وأن الطائرة مخصصة لمهام الدعم الجوي القريب في المعارك، إضافة إلى مهام التدريب الأساسي المتقدم.

وبدأت الاثنين الماضي، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية. وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال الدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجري برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ودعم الجيش المصري.

ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.