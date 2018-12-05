رئيس هيئة التسليح المصرية لـ"سبوتنيك": المشاركة الدولية في "إيديكس 2018" تخطت الحسابات

أكد اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية، على نجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، بصورة فاقت الحسابات، وتعدت التوقعات.

وقال رئيس هيئة التسليح في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا، إن عدد الشركات والوفود التي شاركت في المعرض تخطت الحسابات الموضوعة لهذا الحدث العالمي.



وأضاف اللواء زغلول أن عدد كبير من الشركات والدول قامت القوات المسلحة المصرية بدعوتهم للمعرض، وتم بذل جهود مضنية للوصول بالمعرض للشكل العالمي الذي ظهر أمام العالم، بل إن الكثيرين لم يصدقوا أن هذا المعرض هو التنظيم الأول لمصر.

وكانت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، قد نظمت معرض "إيديكس 2018"، والذي أقيم في الفترة 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية، على المستويين، الإقليمي والدولي، وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.