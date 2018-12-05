الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان "قرر رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2019".

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وأوضح البيان أن "القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

وفرضت تونس حالة الطوارئ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لعناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح.

وشهدت الأراضي التونسية عمليات إرهابية، آخرها كان تفجير امرأة انتحارية نفسها وسط العاصمة، مما أسفر عن إصابة العشرات، ومقتل المنفذة.

ومنذ مايو/ أيار عام 2011 شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.