صفقة تبادل أسرى وجثث بين الجيش و"أنصار الله" في البيضاء

نجحت صفقة تبادل أسرى وجثث بين الجيش اليمني، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر قبلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الحكومية أفرجت، أمس الأربعاء، عن خمسة أسرى من مقاتلي "أنصار الله" مقابل تسليم الجماعة جثث 12 جنديا من الجيش اليمني.

وأضاف المصدر أن عملية التبادل قادتها وساطة قبلية وجرت في منطقة آل عواض بمديرية ردمان شمال محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن من بين جثث الجيش، جثة وليد مفرح نجل اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان واللواء 26 مشاة، وجثة محمد نصر حفيد الشيخ القبلي في محافظة مأرب علي عبدربه القاضي.