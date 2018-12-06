الحوثي يستبق انطلاق مباحثات اليمن بتهديد... وحكومة هادي تضع شرطا

هدد القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم توصل المحادثات إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حساب منسوب له عبر "تويتر": "إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمني في مشاورات جولة السويد فأدعو المجلس السياسي والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران".

وأضاف: "ويتحمل مسؤولي الأمم وغيرهم الوصول إلى صنعاء كما يصل المرضى والمسافرين اليمنيين ،الذين يحتاجون كما قيل لي إلى ما يقارب الخمسة عشر ساعة حتى يصلون برا".

اذا لم يتم فتح مطار العاصمةاليمنيةللشعب اليمني في مشاورات جولة السويد فادعوا المجلس السياسي والحكومةالى اغلاق المطار امام جميع الطيران،ويتحمل مسؤلي الامم وغيرهم الوصول الى صنعاء كمايصل المرضى والمسافرين اليمنيين ،الذين يحتاجون كما قيل لي الى ما يقارب الخمسة عشر ساعة حتى يصلون برا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

بدورها، طالبت الحكومة اليمنية بانسحاب كامل لجماعة "أنصار الله" من مدينة الحديدة في غرب البلاد، وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، عبر "تويتر" إن الوزير خالد اليماني "أكد على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على "أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه".

#اليماني يؤكد على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على "أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه". — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

​وأتى هذا التصعيد، قبيل انطلاق المحادثات في قصر جوهانسبورغ في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، بين الأطراف اليمنية بعد وصول وفدي الحكومة و"أنصار الله".