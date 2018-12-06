زيارة تاريخية لـ"بابا الفاتيكان" في منطقة الخليج العربي

أعلن الفاتيكان عن زيارة مرتقبة للبابا فرانسيس إلى الإمارات العربية، في فبراير/ شباط المقبل، لحضور لقاء حوار عالمي بين الأديان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا سيزور أبوظبي، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط، للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

وقال ابن زايد: "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية". وأضاف، في حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".

يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر. pic.twitter.com/7qiBhEhqI7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 6, 2018

بدوره، رحب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة البابا فرانسيس المرتقبة لدولة الإمارات، وعبر عن أمله أن يتم من خلالها تعميق الاحترام المتبادل، وترسيخ الحوار بين الأديان، والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام.

نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الإمارات في فبراير القادم.. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2018

​وستكون الزيارة التاريخية، هي الأولى لبابا الفاتيكان فرانسيس في منطقة الخليج العربي.