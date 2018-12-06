بالرغم من العقوبات... خبرات سورية تنجح بتشغيل معمل صناعي حكومي (فيديو)

نقلت وكالة "سانا" في تقرير لها أن مجموعة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت عدرا في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على مختلف القطاعات الحيوية جراء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبين نصير أنه تم إنشاء كادر محلي بالكامل من عمال وفنيين مهمته إصلاح وتأهيل مكنة التعبئة التي احتاجت إلى إعادة برمجتها ومن ثم تركيبها وتشغيلها بالإضافة إلى إصلاح رأس المطحنة الذي استغرق حوالي شهر من العمل الدؤوب لإعادة تشغيلها ضمن أفضل الظروف.
ويكون بذلك قد تمكن العامل السوري من سد الفجوة التي سببها غياب الخبرات الأجنبية ونقص المواد الأولية التي كانت تستورد من الخارج وساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني.
وتعاني سوريا منذ حوالي 8 سنوات حصاراً اقتصادياً أرخى أحماله الثقيلة على مختلف جوانب حياة المواطن السوري الذي لم يكتف فقط بتحمل ويلات الحرب التي تعيشها بلاده.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)