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19:21 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    قرار "يوجع المملكة" ويهدد ابن سلمان... أيام معدودات على "المفاجأة"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال السيناتور الأمريكي، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار لفرض عقوبات على السعودية، بسبب حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وأشار كروكر في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن القرار المتوقع، قد يشهد مرحلة أخرى أقوى.

    ونقلت الوكالة الأمريكية، عن نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إن المجلس سيعقد جلسة إحاطة أخرى مع مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية، بشأن قتل خاشجقي، وسيحددون بعدها الخطوات المقبلة التي سيتخذونها في تلك القضية.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الجزائر
    © REUTERS / HANDOUT
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    وقال السيناتور، بيرني ساندرز، والمرشح الرئاسي السابق، إنه يرعى مشروع قرار آخر مع السيناتور الجمهوري، مايك لي من ولاية يوتا، مشيرا إلى أنه يحظى بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

    وتابع "نتوقع أن يتم إجراء عشرات التعديلات على مشروع القانون، الذي سيوقف تورط الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، كما سيعاقب السعودية على قتل خاشقجي".

    وقال: "مشروع القانون الخاص بحرب اليمن، سيتم تمريره، وسيوجه توبيخا قويا إلى السعودية، أعتقد أننا سنخرج قرار يكون له أسنان فعلية توجع المملكة".

    وأشار كروكر إلى أن التشريع الجديد سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، ويفرض عقوبات على أشخاص سعوديين يعوقون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتسببوا تعرض المدنيين للقصف العشوائي.

    كما قالت الوكالة الأمريكية إن مجلس الشيوخ سينظر أيضا إلى مشروع القرار الذي قدمه السيناتور، ليندسي غراهام، الذي يتضمن إدانة واضحة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن قتل خاشقجي.

    وعن ذلك قال كروكر: "نتفاوض حاليا مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتس ماكونيل، من أجل دعم هذا المشروع، وأعتقد أنه سيتم تمريره".

    وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، إن هناك ثمنا يتعين على الدول دفعه للقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفا: "لا تقطع شخصًا ما في قنصلية. هذا ليس كثيرًا لنطلبه".

    وعندما سُئل غراهام عما إذا كان يعتقد أن قراره الذي يدين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيساعد على تغيير نهج الإدارة في التعامل مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فكان رده أنه "إذا دخلت في فلك الولايات المتحدة، إذا كنت تريد شراء أسلحتنا ودمج اقتصادك في بلدنا، هناك ثمن معين يجب دفعه".

    أمل كلوني
    © East News / Axelle Woussen/Bauer-Griffin
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    وأوضح: "لا تقطع شخصًا ما في قنصلية"، مستكملا بأنه "هذا ليس كثيرًا لطرحه. وكيف غريب هو هذا؟ ما مدى جنون هذا الرجل في الاعتقاد بأنك تستطيع إغراء شخص ما بقنصلية في تركيا، التي هي في الأساس عدو للمملكة العربية السعودية، وتقتله، ولا أحد سيقول شيئاً عن ذلك؟ وهذا يدل لي على عمق الخطورة التي يتعين علينا التعامل معها"، حسب تعبيره.

    وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن غراهام قال في المؤتمر الصحفي إن ابن سلمان هو "كرة دمار"، لافتا إلى أن تصريحاته جاءت بعد جلسة إحاطة مغلقة مع مديرة المخابرات جينا هاسبل في الكونغرس، تحدثت فيها للشيوخ عما تعرفه عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

    ويقول غراهام: "لو كانت السعودية ستقع تحت يدي هذا الرجل (ابن سلمان) ولمدة طويلة فسأجد صعوبة في التعامل معه، وأعتقد أنه مجنون وخطير، ويعرض العلاقات للخطر".

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    أخبار السعودية, مقتل خاشقجي, الحكومة السعودية, مجلس الشيوخ الأمريكي, محمد بن سلمان, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
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