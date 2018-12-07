بعد جدل واسع... حقيقة استقالة رئيس الوزراء السوداني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عن استقالة رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى.

لكن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، نفى لموقع سوداني نت هذه المنشورات، حول استقالة رئيس الوزراء.

أنباء عن #إستقالة رئيس الوزراء #معتز_موسى والبشير يطالب بارجاءها لعدم وجود البديل

نحن زمااان شن قلنا 👇 pic.twitter.com/lpIVMGnBGg — فرحان سعيد (@fr7an4u) December 7, 2018

وقال المصدر إن معتز موسى بتابع برامج الإصلاح الاقتصادي "التي تعتمد على حفز الإنتاج والصادر، وقد خاطب مساء أمس الخميس مبادرة دعم الحلول الاقتصادية التي نظمتها غرفة المصدرين".

لما كل هذا الغضب والشماته تجاه معتز ي هاشم



هل لأنه لا يأكل ام



لأنه لا يأكل ولا باكل



الاستقالة تحسب له ولا تحسب عليه



اتمني ان تكون مثل استقالة صاحب النظارة السوداء



بالتوفيق رئيس مجلس وزراء #السودان

د.معتز موسي pic.twitter.com/8dNLdBat3T — الكنج_رج_RJ (@alimoha73879480) December 7, 2018

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء "يعمل بهمة عالية مع طاقم الحكومة لمجابهة كل التحديات الماثلة، وأن موزانة البرامج للعام 2019 في لمساتها الأخيرة".