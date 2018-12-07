بعد جدل واسع... حقيقة استقالة رئيس الوزراء السوداني

لكن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، نفى لموقع سوداني نت هذه المنشورات، حول استقالة رئيس الوزراء.
أنباء عن #إستقالة رئيس الوزراء #معتز_موسى والبشير يطالب بارجاءها لعدم وجود البديل— فرحان سعيد (@fr7an4u) December 7, 2018
نحن زمااان شن قلنا 👇 pic.twitter.com/lpIVMGnBGg
وقال المصدر إن معتز موسى بتابع برامج الإصلاح الاقتصادي "التي تعتمد على حفز الإنتاج والصادر، وقد خاطب مساء أمس الخميس مبادرة دعم الحلول الاقتصادية التي نظمتها غرفة المصدرين".
لما كل هذا الغضب والشماته تجاه معتز ي هاشم— الكنج_رج_RJ (@alimoha73879480) December 7, 2018
هل لأنه لا يأكل ام
لأنه لا يأكل ولا باكل
الاستقالة تحسب له ولا تحسب عليه
اتمني ان تكون مثل استقالة صاحب النظارة السوداء
بالتوفيق رئيس مجلس وزراء #السودان
د.معتز موسي pic.twitter.com/8dNLdBat3T
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء "يعمل بهمة عالية مع طاقم الحكومة لمجابهة كل التحديات الماثلة، وأن موزانة البرامج للعام 2019 في لمساتها الأخيرة".
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