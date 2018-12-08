الجيش السوري يستهدف تعزيزات للتركستان والقوقاز و"جيش العزة" بريفي إدلب وحماة

قال مصدر عسكري سوري لوكالة سبوتنيك: إن المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة، سيّرت طائرة استطلاع فوق مواقع الجيش السوري في مدينة حلفايا ومنطقة زلين شمال محردة.

وأوضح المصدر أن قوات الرصد في الجيش السوري تمكنت من كشف الطائرة والتعامل معها بالمضادات المتوسطة، ما اضطر المسلحين إلى سحبها باتجاه مناطق سيطرتهم شمال حماة.

© Sputnik . Ilya Pitalev الجيش السوري يصد هجوما لـ"التركستاني" في ريف اللاذقية

وأضاف المصدر أن مسلحي تنظيم جيش العزة المنتشرين بالمزارع الجنوبية لبلدة اللطامنة استهدفوا يوم الجمعة مواقع الجيش السوري على محور بلدة الزلاقيات شمال حماة بالطلقات الرشاشة ما استدعى ردا من قبل قوات الجيش على مصادر الإطلاق، كما استهدفت وحدات الجيش تحركات معادية للتنظيم على محاور المصاصنة واللحايا وحصرايا والأربعين في ريف حماة الشمالي.

وعلى جبهة سهل الغاب شمال غرب حماة، أشار المصدر إلى أن قوات الجيش دمرت تحصينات وتعزيزات عسكرية تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور السرمانية — المشاريع.

وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي، قال المصدر العسكري: إن قوات الجيش السوري استهدفت أرتالا وتعزيزات عسكرية لتنظيم أجناد القوقاز على محور بلدتي الخوين والفرجة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة مواقع لهم.