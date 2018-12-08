توجيهات إماراتية جديدة بشأن المرأة... وابن زايد وحاكم دبي يعلقان

وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة.

ووفقا لوكالة "وام"، تأتي توجيهات خليفة بن زايد، لتضاعف النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة القادمة، لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.

من جانبه، علق نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء بدولة وحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، على القرار قائلا: "توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي، تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية".

#محمد_بن_راشد: توجيهات أخي #رئيس_الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور #المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية.#وام pic.twitter.com/qnLYl7shz9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 8, 2018

من جانبه، قال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "نبارك للمرأة الإماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي. خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني".

وأضاف ابن زايد، "المرأة هي شريك وداعم لمسيرة البناء و التنمية ونموذج في العطاء والتميز، أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل، تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح".