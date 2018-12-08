سماع إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

© AFP 2018 / JOSEPH EID بالفيديو والصور... إسرائيل تكشف هوية عنصر "حزب الله" داخل النفق الحدودي

وذكر مراسل قناة " الجديد " اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء وسط حالة من الذعر بعد اقترابهم من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأشار المراسل أن سبب إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي هو بسبب تحركات مفاجئة لدوريات تابعة لمخابرات الجيش اللبناني في المنطقة القريبة من الخط الأزرق والتي غطتها الضباب ما سبب بانعدام الرؤية للجيش الإسرائيلي الذي فتح النار لتنبيه القوة من الجانب اللبناني.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.