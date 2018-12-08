ابن سلمان يتحدث عن والده في الذكرى الرابعة لصعود العرش

تحدث الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولى الملك سلمان، مقاليد الحكم في المملكة.

وجدد الأمير خالد بن سلمان، بيعته للملك سلمان، وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، ونسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله".

اتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله. pic.twitter.com/E6sXcXN5A3 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 8, 2018

​وتمر اليوم السبت، 8 ديسمبر/كانون الأول، ذكرى البيعة الرابعة للمك سلمان بن عبد العزيز، وجلوسه على عرش الحكم في المملكة العربية السعودية، بعد وفاة أخاه الملك عبد الله بن عبد العزيز.