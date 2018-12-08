قبل ساعات من القمة الخليجية... الكشف عن موقف أمير قطر من السفر إلى الرياض

كشفت تقارير صحفية، صادرة، اليوم السبت، عن موقف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني من حضور القمة الخليجية المرتقبة بالرياض غدا الأحد.

وأكدت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصدر قطري مسؤول، أن أمير قطر تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

مصدر قطري مسؤول لمراسل #الأناضول: الأمير لن يشارك بالقمة الخليجية التي تستضيفها #السعودية الأحد pic.twitter.com/xEf5fLYJLX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس السياق كتب رجل الأعمال القطري، عادل علي بن علي، أن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، سيترأس وفد قطر خلال القمة.

سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية يترأس وفد دولة #قطر في #القمة_الخليجية_الـ39 التي ستعقد غدا في #السعودية #الرياض #القمة_الخليجية pic.twitter.com/QapaY2wm3c — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

كما غرد الكاتب الصحفي بجريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، بأن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية هو الذي سيترأس الوفد القطري خلال القمة.

وقالت إن "كل الدلائل تشير إلى أن الأمير القطري لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدا".

وتلقى أمير قطر، الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

إلا أن الدوحة لم تعلن رسميا حتى الساعة الآن عن مستوى تمثيلها في أعمال القمة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".