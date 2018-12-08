اليمن... الجيش يقترب من المباني الحكومية شمالي صعدة

أعلن الجيش الحكومي اليمني، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، تحقيق تقدم في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي: "شنت القوات هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، اليوم السبت 8 ديسمبر / كانون الأول الجاري، في مركز مديرية باقم شمال صعدة، ردا على محاولة مجاميع تابعة لها مهاجمة مواقع عسكرية".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY حكومة اليمن تقترح إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات سلام... و"أنصار الله" ترفض

وأكد العميد الحارثي:"الجيش تمكن خلال الهجوم، الذي سانده طيران التحالف بغارات على تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها، من إحراز تقدمات في مركز مديرية باقم، والاقتراب من المباني الحكومية".

وذكر الحارثي: "المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية"، لافتا إلى "أن الفرق الهندسية تعمل حاليا على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا".

من جهة أخرى، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله بأن مقاتلي "أنصار الله" صدوا زحفا واسعا من ثلاثة اتجاهات للجيش اليمني مدعوما بغطاء جوي من الطيران الحربي والأباتشي، قبالة منفذ علب الحدودي الدولي الواقع في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأشارت القناة إلى أن التحالف استهدف بغارة طائرة من دون طيار شبكة اتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح غرب صعدة.

وعاود الجيش السعودي قصفه المدفعي والصاروخي المكثف على مناطق متفرقة في مديريات رازح وباقم وشدا الواقعة على الشريط الحدودي، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وإلحاق أضرار مادية واسعة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس / أذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأدى النزاع لمقتل وإصابة الآلاف مع حاجة الملايين لمساعدات عاجلة، وتجري مشاورات بين طرفي النزاع حاليا في السويد للتوصل إلى تسوية الأزمة.