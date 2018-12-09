الرياض تطلق القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

© AP Photo / بعد دعوة قطر... إعلان القضايا التي تناقشها قمة مجلس التعاون الخليجي

ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.

وكان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها.