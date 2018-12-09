بالصور... حزب الله خلف خطوط الجيش الإسرائيلي

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" صورا قيل أنها التقطت من قبل الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" اللبناني من خلف خطوط الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد الإعلام الحربي المركزي صحة الصور المنشورة بعد أن قام بنشرها على موقعه الرسمي.

وفي التفاصيل أفاد الموقع أن جنود من الجيش الإسرائيلي قاموا بزرع معدات تجسس قرب الخط الأزرق بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية.

وقام الإعلام التابع لـ"حزب الله" بتصوير عملية زرع المعدات من قبل القوات الإسرائيلية من جهات مختلفة.

وانتشرت فيما بعد صور أخرى وثقت جنود إسرائيليون تم تصويرهم من الخلف، واعتبر البعض أن الحزب استطاع تصوير تحركات الإسرائيليين من داخل الأراضي الإسرائيلية.