وزير الصناعة الجزائري: علاقاتنا بمصر تشهد طفرة كبيرة

أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، أن مشاركته في منتدى أفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ، تأتى في إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة فى تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.

ولفت إلى أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذلك الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن مصر تمتلك امكانات كبيرة وهائلة في هذا القطاع الواعد.

© Photo / MOHAMED HEMAIDA سحر نصر: منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية

وكان وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري يوسف يوسفي خلال منتدى أفريقيا 2018.

وقال نصار إن المباحثات مع يوسفي، تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة في كلا البلدين، بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والجزائري للمساهمة في تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.