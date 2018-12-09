بالفيديو... جماعة مسلحة تهدد الحريري

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سميت نفسها "سلمان الفارسي - الوحدة الخاصة" هددت كل من رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والمدير العام للأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان.

وجاءت تهديدات المجموعة المسلحة بعد أحداث منطقة الجاهلية في جبل لبنان والتي حاول خلالها جهاز فرع المعلومات اللبناني توقيف الوزير السابق ورئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب بعد دعوة قضائية رفعت عليه من القضاء اللبناني.

وقال المتحدث باسم الكتيبة:" نحن قادمون الى لبنان لا تهمنا الأسوار والحدود والقضبان، سنلاحقكم في جحوركم يا جرذان، اسمع يا سعد ويا عثمان عندما يأمرنا القائد وهاب سيكون مصيركم كما كان مصير الشيشكلي يا أحفاد إسحاق، نقول الموت لإسرائيل وأتباعها، عاش السيد حسن نصر الله وعاش وئام وهاب".