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20:29 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عبد الفتاح السيسي - مصطفى مدبولي

    رئيس الوزراء المصرى: حان الوقت لكي تكون مقدرات أفريقيا بيد أبنائها

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    شارك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى المائدة المستديرة التى عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى أفريقيا"، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزراء ومسؤولى مؤسسات التمويل الدولية.

    وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكدا على أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءا لايتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لأفريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب أيضا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام القادم.

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    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لمس خلال جلسات المنتدى أن هناك اهتماما كبيرا من مختلف القيادات الأفريقية لتفعيل اتفافيات التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مشددا على أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات والمقدارت بين يد أبنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

     وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتى من أهمها إقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والافلاس، وغيرها بما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادى بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن فى بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية.

    وأضاف مدبولى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق استراتيجى فى منطقة الشرق الاوسط، والثالث فى أفريقيا، كما أنها تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.

     كما أشار مدبولى إلى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن أيضا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة إضافة إلي إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية

    ونوه مدبولي إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها فى الدول الأفريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الإستثمارية، مشددا على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

    وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر خلال منتدى أفريقيا 2018
    © Photo / MOHAMED HEMAIDA
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    وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المحور الاساسى للإصلاح الاقتصادى كان هو الجانب التشريعى، مشيرة إلى أن كافة القوانين مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات وقانون سوق المال.

    وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها فى المائدة المستديرة بمنتدى افريقيا 2018، أن مصر عملت على تطوير البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50 %.

    وذكرت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

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    الكلمات الدلالية:
    رئيس الوزراء, السيسي, مصر
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