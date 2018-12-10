"مصاص الدماء"... قاذف صواريخ "آر بي جي -29" يرصد في العراق (صور)

رُصد قاذف قنابل يدوي روسي الصنع من طراز "آر بي جي-27" (تافولغا) في العراق. دخل هذا السلاح الخدمة منذ ما يقرب من 30 عاما، إلى جانب وسيلة أخرى معروفة لتدمير المركبات المدرعة "آر بي جي-29" (فامبير) أي (مصاص الدماء).

على الرغم من وجوده ما يقرب من ثلاثة عقود في القتال، يعتبر "تافولغا" الآن أحد أفضل قاذف للقنابل في العالم، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

إحدى ميزات RPG-27 هي القدرة على ضرب الدبابات المجهزة بدفاع ديناميكي. ويوجد لهذا الغرض رأس حربي تراكمي مترادف. وهو يقوض "الدروع التفاعلية".

بشكل عام، تخترق RPG-27 درعا بسمك 600 ملم. وهي أداة مثالية لتدمير العدو في حصونه. مداها يصل إلى 200 متر.

ويعتقد الخبير العسكري يوري ليامين أن هذا القاذف شوهد من قبل في سوريا وبالنظر إلى سهولة تنقله بين الأيادي وبيعه في السوق السوداء، فإنه ربما يكون وصل من سوريا المجاورة إلى العراق.