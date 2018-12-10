ميركل تتجول في أسواق مراكش وتزور مقهى شعبيا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر زيارة المستشارة الألمانيا، أنغيلا ميركل، لسوق شعبي في مدينة مراكش المغربية.

مقطع الفيديو يظهر تجول المستشارة الألمانية في أحد الأسواق الشعبية في المدينة المغربية، رفقة عدد من رجال المرافقة الخاصة.

كما وأظهر الفيديو تجمهر المارة حول ميركل، كما وظهرت المستشارة الألمانية وهي تجلس في مقهى شعبي.

هذا وأقام رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، مأدبة عشاء على شرف المستشارة، وذلك عشية انطلاق المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة و المنعقد في مدينة مراكش المغربية.

وكان اللقاء فرصة للتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين و كيفية تطويرها بالإضافة لمناقشة مشاريع في التعاون الإقتصادي و تنمية العلاقات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.