اليمن: حزب جنوبي يطالب بقوات دولية ومفاوضات من أجل "الاستقلال"

طالب حزب "رابطة الجنوب العربي الحر" (الرابطة)، بتشكيل إدارة محلية للجنوب في اليمن، مع وجود قوات دولية وإقليمية، لفترة لا تزيد على عام واحد، يجري خلالها استفتاء حر مباشر لاختيار مستقبله ونظام دولته المستقلة وفق إرادته الحرة.

واعتبر الحزب، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، أنه قد آن الأوان لهدم أسوار الكراهية وإعادة بناء جسور للمودة والعلاقات السوية والمصالح المشتركة بين دولتين مستقلتين تجمع بينهما المودة والجوار والمصالح المشتركة الكثيرة والكبيرة.

وشدد الحزب على أن توصيف قضية الجنوب العربي كقضية سياسية وتحديد آليات حلها في غياب ممثليها، يعد "سابقة خطيرة" لم تحدث في التاريخ لأي قضية مماثلة، مضيفا: "نفضل الحل السلمي لقضية الجنوب العربي ونهدف إلى علاقات سوية ومتميزة مع الإخوة في اليمن الشقيق".

ولفت البيان إلى أن "لشعب الجنوب العربي كامل الحق في أن ينال حريته وأن يقيم دولته المستقلة بعيدا عن الفوضى والعشوائية والهيمنة والاستعلاء والعنصرية والنهب والسلب الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة من هذا اليوم".

وأكد البيان "إيمان الحزب أن التفاوض هو المدخل النهائي لتحقيق أهداف شعب الجنوب العربي في التحرير والاستقلال"، مطالبا بالتفاوض بين ممثلي قضية الجنوب العربي وممثلي دولة اليمن على أن يحدد سقف زمني للتفاوض لا يزيد على ثلاثة أشهر".

وطالب البيان أن تكون "المرجعية الحاكمة بين طرفين التفاوض، هي القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى الفقرة الثانية) وإرادة شعب الجنوب العربي التي عبر وما زال يعبر عنها، وتحت إشراف دولي وإقليمي وفي مكان محايد، مع تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج بجدول زمني لإنجاز القضايا المشتركة لإقامة دولة الجنوب".