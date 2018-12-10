تسجيل
16:47 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    جنوب اليمن

    اليمن: حزب جنوبي يطالب بقوات دولية ومفاوضات من أجل "الاستقلال"

    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    طالب حزب "رابطة الجنوب العربي الحر" (الرابطة)، بتشكيل إدارة محلية للجنوب في اليمن، مع وجود قوات دولية وإقليمية، لفترة لا تزيد على عام واحد، يجري خلالها استفتاء حر مباشر لاختيار مستقبله ونظام دولته المستقلة وفق إرادته الحرة.

    واعتبر الحزب، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، أنه قد آن الأوان لهدم أسوار الكراهية وإعادة بناء جسور للمودة والعلاقات السوية والمصالح المشتركة بين دولتين مستقلتين تجمع بينهما المودة والجوار والمصالح المشتركة الكثيرة والكبيرة.

    وشدد الحزب على أن توصيف قضية الجنوب العربي كقضية سياسية وتحديد آليات حلها في غياب ممثليها، يعد "سابقة خطيرة" لم تحدث في التاريخ لأي قضية مماثلة، مضيفا: "نفضل الحل السلمي لقضية الجنوب العربي ونهدف إلى علاقات سوية ومتميزة مع الإخوة في اليمن الشقيق".

    جنوب اليمن
    "ستخرج عن سيطرة الجميع"... قيادي في الجنوب اليمني يحذر من "كارثة"

    ولفت البيان إلى أن "لشعب الجنوب العربي كامل الحق في أن ينال حريته وأن يقيم دولته المستقلة بعيدا عن الفوضى والعشوائية والهيمنة والاستعلاء والعنصرية والنهب والسلب الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة من هذا اليوم".

    وأكد البيان "إيمان الحزب أن التفاوض هو المدخل النهائي لتحقيق أهداف شعب الجنوب العربي في التحرير والاستقلال"، مطالبا بالتفاوض بين ممثلي قضية الجنوب العربي وممثلي دولة اليمن على أن يحدد سقف زمني للتفاوض لا يزيد على ثلاثة أشهر".

    وطالب البيان أن تكون "المرجعية الحاكمة بين طرفين التفاوض، هي القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى الفقرة الثانية) وإرادة شعب الجنوب العربي التي عبر وما زال يعبر عنها، وتحت إشراف دولي وإقليمي وفي مكان محايد، مع تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج بجدول زمني لإنجاز القضايا المشتركة لإقامة دولة الجنوب".

    انظر أيضا:

    "ستخرج عن سيطرة الجميع"... قيادي في الجنوب اليمني يحذر من "كارثة"
    محلل: بيان المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني يحمل رسائل للداخل والخارج
    حقيقة تشكيل ائتلاف جديد في الجنوب اليمني
    بن بريك: قيادات في الشرعية تسعى لتفجير الأوضاع في الجنوب اليمني
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, الأمم المتحدة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منزل في أعلى قمة جبل هواشان في الصين
    على جرف أو في قاع البحر أو فوهة بركان... أكثر المطاعم إثارة في العالم
    سيدي الرئيس! الروس هم السترات الصفراء!
    سيدي الرئيس! الروس هم "السترات الصفراء"!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك