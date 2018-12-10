الجبير يتحدث عن دور الملك سلمان وولي العهد في الأمن والسلم الدوليين

هنأ وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الخارجية السعودية، "إن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه".

وزير الخارجية: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ماضية نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.https://t.co/4XN9Yul28t#البيعه_الرابعه#واس pic.twitter.com/WkwtFub90z — واس (@spagov) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

واختتم الجبير تصريحاته قائلا، "نؤكد على مضي المملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويعاونه في ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى".