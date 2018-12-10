فيلم رسوم متحركة قصير يجذب انتباه السعوديين (فيديو)

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، التي تعاقب على حكمها سبعة ملوك.
ويسرد الفيلم ومدته خمس دقائق، سيرة مختصرة لملوك السعودية السبعة، بداية من ملك عبد العزيز آل سعود، وصولا للملك الحالي، سلمان بن عبد العزيز.
وحقق الفيلم عشرات آلاف المشاهدات عقب 24 ساعة فقط من نشره، ومن المتوقع أن تزداد نسب المشاهدة في حال استجابة وزارة التعليم لدعوات عرضه على طلاب المدارس.
(حكاية السعودية)— تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) December 9, 2018
أول موشن جرافيك يتحدث عن ملوك #السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز وحتى عهدنا الحالي عهد سيدي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، يمكن لأخواني وخواتي المعلمين والمعلمات الإستفادة منه في تعريف أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بملوك هذه البلاد العظيمة… pic.twitter.com/Gkz4QVbD85
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