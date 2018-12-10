السودان وبيلاروسيا يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون

وقع السودان وبيلاروسيا، اليوم الاثنين، في العاصمة مينسك بحضور الرئيس السوداني، المشير عمر حسن أحمد البشير والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عددا من الاتفاقيات والوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

مينسك — سبوتنيك. وشملت الاتفاقيات التي جري توقيعها:

1- اتفاقيات الشراكة العامة حول تنفيذ المشروعات الزراعية في السودان ووقعها عن الجانب السوداني المدير التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية السيد جعفر عبد الرحمن أحمد وعن الجانب البيلاروسي مدير شركة أونيبوكس السيد سيرغي ورسولك.

2- اتفاقيتان لتوريد وتجميع صوامع الغلال وقعها عن الجانب السوداني المدير العام للبنك الزراعي السيد صلاح الدين حسن أحمد وعن الجانب البيلاروسي مدير شركة ليدسلماش السيد يوري فاشكيفيتش ومدير شركة سياينير غوبروم السيد سيرغي أوس.

3-مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصناعة وقعها عن الجانب السوداني المدير العام لمجموعة جياد الصناعية السيد محمد الحسن عبدالله وعن الجانب البيلاروسي وزير الصناعة السيد باليل أنتي تبين.

4-ثلاث اتفاقيات في مجالات منع الازدواج الضريبي والتعاون في المسائل الإدارية المتعلقة بالضرائب والتعاون في مجال الجمارك وقعها عن الجانب السوداني وزير الدولة بالمالية مصطفي يوسف حولي وعن الجانب البيلاروسي رئيس اللجنة الحكومية للجمارك.

5-وفي المجال السياسي وقع الجانبان على اتفاقيات تعلقت الأولي بالإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية من تأشيرة الدخول والثانية بتبادل أدوات المصادقة علي اتفاقية الصداقة والتعاون وقعهما عن السودان د. الدردري محمد أحمد وزير الخارجية وعن الجانب البيلاروسي وزير الخارجية فلاديمير ميكي.

6-ثلاث اتفاقيات في مجالات التعاون في المسائل المدنية والتجارية والتعاون في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين.

ووقع الرئيسان في ختام حفل التوقيع على البيان الختامي المشترك الذي سيصدر في ختام الزيارة.

جدير بالذكر، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، يقوم بزيارة إلى بيلاروسيا في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري على رأس وفد من وزراء الحكومة السودانية.