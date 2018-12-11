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01:05 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

    الأمم المتحدة تدين الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية في ليبيا

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
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    أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول ، عن استنكارها للاعتداءات التي تشهدها عدة مناطق في ليبيا من قبل مسلحي وتهديدها لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية جنوب ليبيا ، ودعت السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات فورية إزاء الفوضى بالبلاد.

    وأعلنت البعثة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "استنكارها الشديد للاعتداءات المتوالية، والغير مترابطة ببعضها، التي وقعت يوم الأحد ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا"، داعية "السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة".

    ليبيا
    © AFP 2018 / Abdullah Doma
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    وأضاف البيان أن "مقتل ستة رهائن تم أسرهم خلال هجوم داعش- المحظور في روسيا و العديد من الدوبل ألاخرى، على مدينة الفقهاء في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية حيث أن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. وتتقدم البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا".

    وأكدت البعثة في بيانها " إدانتها للاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة"، مشيرةً إلى أن "الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار".

    وواضح البيان أن "البعثة تدعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة".

    وبينت البعثة إن "الأمم المتحدة تدرك بأن لسكان الجنوب متطلبات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات"، مضيفةً أن "أعمال العنف والخروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات".

    وذكر البيان أن "هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد".

    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
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    وحثت البعثة "حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة ، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد".

    يشار أن عميد بلدية الجفرة أعلن خلال لقاء على قناة ليبيا الأحرار أمس الأحد إنهم قد تلقوا اتصالا من عناصر تنظيم داعش- المحظور في روسيا و العديد من الدول ألاخرى، أكدوا خلاله إعدام 6 مخطوفين لدى التنظيم من أصل 10 خطفهم مسلحو التنظيم عندما هاجموا بلدة الفقهاء قبل أسابيع.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, الأمم المتحدة
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