وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تناقش التعاون الأمني مع وزير الدفاع المصري

ناقشت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين نيلسون، مع وزير الدفاع المصري محمد زكي آفاق التعاون الأمني بين مصر وأمريكا ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد التقى زكي في القاهرة مع نيلسون والوفد المرافق لها ضمن زيارتها للقاهرة التي بدأت يوم الاثنين.

وقد تناول اللقاء "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب البيان.

وأشاد زكي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن "تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين".

كما أكدت نيلسون من جانبها على "عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات".

ووصلت نيلسون ظهر الاثنين مطار القاهرة على رأس وفد أمريكي في زيارة تلتقي خلالها بعدد من المسؤوليين المصريين.