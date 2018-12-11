الطرفان المتحاربان في اليمن يتبادلان قائمتين بأسماء الأسرى

تبادل وفدا الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD مبادرة جديدة بشأن مدينة الحديدة... هكذا رد الوفدان المتحاوران في السويد

وعلمت وكالة " سبوتنيك " من مصدر مشارك في مفاوضات السويد، أن وفدي الحكومة اليمنية وصنعاء في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، تبادلا اليوم الثلاثاء، قوائم الأسرى بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن عدد الأسرى من الطرفين بلغ حوالي 15 ألفا، وستستغرق عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى أربعين يوما من تاريخ الإعلان عنه.

ووفقا للمصدر، فإن لدى الطرفين مهلة أسبوعين لدراسة القائمتين والتحقق من الأسماء، تعقبهما أسبوع آخر من أجل تقديم الملاحظات، وأسبوعا رابعا للرد على ملاحظات الطرف الآخر.

وحسب الآلية المتفق عليها، ستسلم بعد ذلك قوائم الطرفين إلى الصليب الأحمر، الذي سيتولى نقل الأسرى من مطاري سيئون وصنعاء.

وكان عضو وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات السويد حمزة الكمالي، قال، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن قائمة المعتقلين التي سوف تقدمها الحكومة اليمنية تتضمن 6000 اسم، وبينما تتضمن قائمة جماعة أنصار الله 1500 اسم.

وصرح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في وقت سابق، بأن الوفدين اليمنيين يشاركان بشكل بناء وجدي في المحادثات حول اليمن بالسويد، مؤكدا أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.