مسؤول أمني إسرائيلي: قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة

قلّل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تمير هايمن، من احتمال وقوع مواجهة بين إسرائيل وقطاع غزة جنوبا، لكن الأوضاع على الحدود الشمالية مع "حزب الله" اللبناني قابلة للانفجار.

القدس — سبوتنيك. نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تصريحات هايمن، التي أدلى بها أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة "للكنيست" اليوم الثلاثاء، وقال فيها "احتمالات حرب في الجنوب أو الشمال ضئيلة، لكن احتمال ديناميكية تدهور تقود لحرب يرتفع، وأن قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة".

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وأضاف هايمن "لدى حزب الله قدرات إطلاق نيران غير دقيقة منذ سنوات، لكن ليس بحوزته قدرة على تحويل وصنع أسلحة وصواريخ دقيقة".

وبحسب هايمن، فإن "الهزات الإقليمية توشك على الانتهاء وأحدثت تغيرا كبيرا، تكمن فيه فرص إلى جانب مخاطر في جميع الجبهات".

وتطرق هايمن، إلى التطورات في سوريا، وقال إن "إسرائيل مصرة على إبعاد إيران وحزب الله من منطقة هضبة الجولان". وادعى أن "ثمن التموضع الإيراني في سوريا يثير خلافات بين قيادة صناعة القرار في إيران، ولذلك نلاحظ وجود توجه للجم وتقليص الوجود الإيراني الميداني بعشرات النسب المئوية".

ودخلت عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان اليوم أسبوعها الثاني، وتعالت تقديرات في إسرائيل مفادها أن هذه عملية عسكرية فعلا، قد تتسع ولا تقتصر على الادعاء الإسرائيلي بكشف وتدمير أنفاق حفرها "حزب الله" وتمتد من الجانب اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي.

وتوجه اليوم الثلاثاء وفد من الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء نظرائهم في الجيش الروسي، لإطلاعهم على الحملة العسكرية "درع الشمال".