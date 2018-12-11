عبد المهدي يعلن نيته إرسال وفد عراقي إلى واشنطن لبحث مسألة العقوبات على طهران

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء: "كررنا مرارا أننا لسنا جزء من العقوبات [الأمريكية على طهران]، وسيذهب وفد عراقي إلى واشنطن قريبا لبحث هذا الموضوع".

© Sputnik . Valeriy Melnikov الخارجية الروسية: لا يوجد أي مبرر لفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران

وأضاف: "اللقاءات كثرت بشأن هذا الملف وهناك تعاون بين بغداد وواشنطن للوصول إلى حل مشترك".

وأكد وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بلاده غير معنية بالعقوبات الأمريكية على طهران، مشيرا إلى أن حجم التجارة السنوي المتبادل بين العراق وإيران بلغ 12 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار، إذ أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق. وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر.