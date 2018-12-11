السيسي يبحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب مع مستشار النمسا

القاهرة — سبوتنيك. وقال راضي للصحفيين: "إن الرئيس عبر خلال الاتصال عن حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنمسا، لا سيما من خلال تعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عن طريق تشجيع كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات في النمسا على الاستثمار في مصر خاصة مع التطورات الإيجابية التي تحققت مؤخرا في مجال الإصلاح الاقتصادي".النمسا كرئيس حالي للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكا مركزيا في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمعها بأوروبا والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، كما أنها تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاتصال تطرق إلى التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور في هذا الخصوص بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
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