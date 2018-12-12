عبد المهدي حول تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن: يجب أن يحقق مصالح العراق ويحفظ استقلاله

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأمريكي السيد مايك بنس، الذي نقل تهاني الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب والحكومة الأمريكية لسيادته بتشكيل الحكومة العراقية وتجديد الدعم لتوجهاتها بتحقيق تطلعات الشعب العراقي"، لافتا إلى أن بنس أشاد "بخطوة الحكومة العراقية بفتح المنطقة الخضراء".
يذكر أن البرلمان العراقي عقد، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جلسة منح من خلالها الثقة لأربعة عشر وزيرا من أصل 22 في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أرجأ التصويت بسبب خلافات على مرشحيها على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة".
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