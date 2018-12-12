مصر تخصص 71 مليون دولار لترميم الأماكن المقدسة لليهود

رحبت السفارة الإسرائيلية في القاهرة بخطة الحكومة المصرية الخاصة لترميم الآثار اليهودية في مصر، التي أعلن عنها وزير الآثار المصري خالد العناني.

القدس — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" يوم الثلاثاء: "نرحب بإعلان وزير الآثار المصرية خالد العناني خلال اجتماعه في لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن مبادرة الحكومة لترميم الآثار المختلفة ومنها اليهودية في مصر، وذلك حفاظا على التاريخ المصري العريق. فإن مصر هي مركز الحضارة".

وأعلن وزير الآثار المصرية العناني يوم الأحد الماضي أمام مجلس النواب أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصص مبلغ 1.27 مليار جنيه مصري (71 مليون دولار) لترميم الأماكن المقدسة لليهود المصريين.

وقال العناني أمام مجلس النواب:

المواطنون يتمتعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة. وإن كان عندنا يهود سنبني لهم أيضا".

وأضاف العناني أن "التراث اليهودي جزء من التراث المصري، ولن أنتظر أحد يقول لي خد فلوس ورممه لأنه أولوية عندي كالتراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي.