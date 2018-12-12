المبعوث الأممي يسلم وفدي مشاورات السويد ورقة بشأن الإطار السياسي في اليمن

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورقة حول الإطار العام للعملية السياسية إلى وفدي مشاورات السلام اليمنية في السويد.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صفحة غرفة أخبار محادثات السلام في السويد، عن مسؤول في مكتب المبعوث الأممي، لم تسمه، أن ورقة الإطار السياسي قيد النقاش، ومن الطبيعي أن تكون هناك تعديلات عليها.

وذكر المسؤول الأممي أن الخميس المقبل سيكون آخر يوم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، وسيتم فيه الإعلان عن نتائج المشاورات في ملفات الحديدة وتعز ومطار صنعاء والاقتصاد، ومكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة.

جدير بالذكر، أن المشاورات حول الأزمة اليمنية، قد انطلقت يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.