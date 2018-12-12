بالصور... لبنانيون يقيمون استراحة "شاي ونرجيلة" على بعد أمتار من القوات الإسرائيلية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور لتحرك وطني قام به أهالي بلدة ميس الجبل اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والذي أربك قوات الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت الصور التي نشرتها المواقع والمجموعات اللبنانية أن أهالي بلدة ميس الجبل اللبنانية نظموا وقفة احتجاجية ضد أعمال الحفر الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

ورفع الأهالي العلم اللبناني على التلة الحدودية الأخيرة مع إسرائيل بمشاركة فعاليات سياسية واجتماعية مختلفة.

وقام الأهالي بعد ذلك بافتتاح استراحة لتناول الشاي والنرجيلة والفواكه مقابل القوات الإسرائيلية التي ارتبكت واستنفرت قواتها العسكرية.