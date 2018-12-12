ليبرمان يطالب بموقف حازم تجاه قطر

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، إن هناك عدة أسباب دفعتني للاستقالة من منصبي قبل أسابيع.

نشر أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن أحد الأسباب الحقيقية وراء دفعه للاستقالة، كان تحويل الأموال القطرية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

#לסגור_לחמאס_את_הכספומט

העברת הכסף הקטארי בסך 15 מיליון דולר לחמאס היא אחת הסיבות העיקריות לפרישתי מתפקיד שר הביטחון.

התנגדתי נחרצות להעברת הכסף כשהייתי בתוך הממשלה, ואני מתנגד לכך גם עכשיו.

אני דורש מראש הממשלה לסגור לאלתר את צינור הכסף שמממן את הטרור נגד תושבי ישראל! pic.twitter.com/ydz85pMFvF — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وكتب ليبرمان في التغريدة، قائلا: "نقل 15 مليون دولار من الأموال القطرية كان أحد الأسباب الرئيسة لتقديمي الاستقالة من منصبي كوزير للدفاع. عارضت خلال تواجدي في الحكومة تحويل الأموال القطرية إلى غزة، واعترض عليه، الآن أيضا".

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإغلاق أنبوب المال القطري، الذي يمول الإرهاب ضد مستوطني إسرائيل ـ على حد وصفه.

وكانت قطر قد نقلت إلى حركة حماس في غزة ما يزيد عن 30 مليون دولار، على دفعتين، الأولى كانت مطلع الشهر الماضي، والثانية وصلت القطاع مطلع هذا الشهر.