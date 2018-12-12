العاهل الأردني يلتقي رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل

التقى العاهل الأردني برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة (الأردنية الأوروبية) لجهة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعسكري.

عمان — سبوتنيك. وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الأردني: "بحث الملك عبدالله الثاني، في بروكسل، اليوم الأربعاء، مع دونالد توسك، فرص توسيع التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي"

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE العاهل الأردني والرئيس التركي يبحثان تعزيز التعاون وتفعيل التجارة الحرة

وجرى التأكيد على أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لجهة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعسكري.

وتناول اللقاء اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي وقع عام 2016، لتسهيل زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز فرص قيام استثمارات جديدة في المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعباء أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

ولفت العاهل الأردني إلى أهمية المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن مطلع العام القادم لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث سيتم التركيز من خلاله على الخطط والبرامج، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات، التي تمر بها المنطقة.