شاب لبناني ينتحل صفة ضابط للإيقاع بالفتيات

© Fotolia / Andrey Popov ارتفاع معدلات الطلاق في لبنان بسبب تغير الأدوار بين الزوجين

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي — شعبة العلاقات العامة، بياناً جاء فيه: "من خلال المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توافرت معلومات عن انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط في الشعبة للإيقاع بالفتيات ومحاولة إقامة علاقات معهن". وفقا لموقع " لبنان 24 ".

وعلى أثر ذلك، باشرت الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها بغية تحديد هوية المشتبه به، فتبين أنه يدعى: ف. ش. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب عبر انتحال صفة أمنية.

وأضاف البيان بناءً على ذلك وبعدما تمّ التثبت من صحة تلك المعلومات، تمكنت الشعبة بتاريخ 2018/12/11 من توقيفه وضبط هاتفه الخليوي.

وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بإقدامه على انتحال صفة ملازم أول في الشعبة بهدف التقرب والتودّد من النساء والفتيات، وأنّه انتحل هذه الصفة أمام أكثر من عشرة منهن. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص".