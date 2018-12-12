شاب لبناني ينتحل صفة ضابط للإيقاع بالفتيات

وعلى أثر ذلك، باشرت الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها بغية تحديد هوية المشتبه به، فتبين أنه يدعى: ف. ش. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب عبر انتحال صفة أمنية.
وأضاف البيان بناءً على ذلك وبعدما تمّ التثبت من صحة تلك المعلومات، تمكنت الشعبة بتاريخ 2018/12/11 من توقيفه وضبط هاتفه الخليوي.
وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بإقدامه على انتحال صفة ملازم أول في الشعبة بهدف التقرب والتودّد من النساء والفتيات، وأنّه انتحل هذه الصفة أمام أكثر من عشرة منهن. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص".
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