تسجيل
10:12 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    اللاجئين السوريين

    عودة أكثر من 1200 لاجئ سوري إلى الوطن خلال الـ24 الساعة الماضية

    © Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد 1259 لاجئا من الخارج إلى أرض الوطن.

    اللاجئين السوريين في البقاع، لبنان
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    عودة 800 لاجئ سوري إلى ديارهم خلال الـ 24 الساعة الماضية
    موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن: "خلال الـ 42 الساعة الماضية عاد 1259 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 174 شخصا (52 امرأة و89 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1085 شخصا (326 امرأة و553 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

    وبلغ إجمالي عدد من قد عادوا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية منذ 18 يوليو/تموز عام 2018 الحالي 63797 شخصا بما في ذلك 30282 شخصا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس (17869 شخصا) والزمراني (4346 شخصا) وتلكلخ (5379 شخصا) والدبوسية (1834 شخصا) والقصير (854 شخصا) بالإضافة إلى 33515 شخصا (منهم 10078 امرأة و17079 طفلا) قد عادوا من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

    ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 31 نازحا قد عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بالإضافة إلى 221 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظتي دير الزور ودمشق عن طريق معبر الصالحية.

    يذكر أنه وفقا للمركز، فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي على مساحة 12 هكتارا وذلك في قرى الشوكتلية العثمانية أوفانية ترونجا ورفيد وقصيبة وعين الذات وتلبيسة (بريف حمص) والزلفي بريف دمشق. بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار، ومنها 4 عبوات محلية الصنع.

    انظر أيضا:

    شكوك بالرواية الرسمية الألمانية لـ"موت" لاجئ سوري في السجن
    مركز استقبال اللاجئين: عودة أكثر من 1000 لاجئ من لبنان والأردن اليوم إلى سوريا
    800 لاجئ سوري يعودون خلال الـ 24 ساعة الماضية من لبنان والأردن
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, الأردن, معبر "نصيب", عودة, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جزيرة على شكل سمكة، في أرخبيل بريجوني، كرواتيا
    كل شيء يتوقف على المنظور: تصوير جوي لا يصدق لزوايا الكوكب
    انقلعي من وجهي! ولا تشوفيني وجهك!
    دعوى "إباحية" ضد ترامب تنقلب على الممثلة نفسها!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك