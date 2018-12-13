قرقاش: نرحب باتفاق السويد والضغط العسكري على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالاتفاق الذي تم بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إثر المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد، مشيرا إلى أن الضغط الذي مارسته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على الحوثيين في مدينة الحديدة أتى بثماره في هذه النتائج السياسية.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب قرقاش في تغريدات متتالية على حسابه بموقع تويتر: "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رسميا التوصل لاتفاق بشأن مدينة الحديدة في اليمن

وأضاف الوزير الإماراتي: "التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".

كما قال: "نهنيء المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".