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16:22 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    مسؤولان صوماليان رفيعان... أحدهما في قطر والآخر يلتقي ابن سلمان

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    شهد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، ونظيره الصومالي حسن علي خيري، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وذلك بالديوان الأميري، اليوم.

    شهد التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل البحري، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    قطر تفي بالوعد مع الصومال

    كما شهد أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة عليا مشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون والتشاور السياسي بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية.

    حضر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعن الجانب الصومالي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء.

    وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

    وشارك عيسى عوض برفقة القائم بأعمال سفير الصومال لدى الرياض، سالم معو حاجي، في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

    وبحث وزراء خارجية الدول المشاركة خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

     

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    أخبار الصومال, أخبار السعودية, الحكومة القطرية, رئيس الوزراء القطري, السعودية, الصومال, قطر
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